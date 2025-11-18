menu
5 Berita Terpopuler: Terungkap, Penyebab Alih Status PPPK ke PNS Terus Disuarakan, 2 Hal Penting Jadi Kunci

5 Berita Terpopuler: Terungkap, Penyebab Alih Status PPPK ke PNS Terus Disuarakan, 2 Hal Penting Jadi Kunci

5 Berita Terpopuler: Terungkap, Penyebab Alih Status PPPK ke PNS Terus Disuarakan, 2 Hal Penting Jadi Kunci
Banyak instansi pemda yang belum menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (17/11) tentang terungkap penyebab SK PPPK paruh waktu lambat, penyebab alih status PPPK ke PNS terus disuarakan karena diskriminasi, hingga dua hal penting agar jadi kunci PPPK paruh waktu jadi full time. Simak selengkapnya! 

1. Terungkap Penyebab SK PPPK Paruh Waktu Lambat, Oalah

Beberapa waktu lalu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengungkapkan data mengejutkan berkaitan dengan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu. 

Prof Zudan menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan. 

Penyebabnya, kata Prof Zudan Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin (10/11), karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

Terungkap Penyebab SK PPPK Paruh Waktu Lambat, Oalah

2. Prof Nunuk Ungkap 2 Hal Penting agar Guru PPPK Paruh Waktu Mulus jadi Full Time

5 berita terpopuler sepanjang Senin (17/11) tentang terungkap penyebab SK PPPK paruh waktu lambat, penyebab alih status PPPK ke PNS terus disuarakan

