jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (16/11) tentang Dasco dinilai tidak banyak bicara, temukan banyak masalah termasuk PPPK, hingga 45 ribu ASN PPPK sebentar lagi banyak gelar tasyakuran. Simak selengkapnya!

1. Munas AMP Sukses, Siapkan Tasyakuran Akbar 45 Ribu ASN PPPK Lintas Jabatan

Musyawarah nasional Aliansi Merah Putih (Munas AMP) yang digelar 15 November sukses. Sejumlah masalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk PPPK paruh waktu dan penuh waktu berhasil dirumuskan.

Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah mengungkapkan pembahasan munas memantapkan kebijakan pemerintah pusat sebagai berikut:

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Munas AMP Sukses, Siapkan Tasyakuran Akbar 45 Ribu ASN PPPK Lintas Jabatan

2. PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi

Hingga saat ini Indonesia masih mengalami permasalahan kekurangan guru.