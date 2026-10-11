5 Berita Terpopuler: Tidak Boleh PHK PPPK & PPPK Paruh Waktu, Tendik Juga Minta Disejajarkan, Ditanggung Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (10/10) tentang tidak boleh PHK PPPK dan P3K Paruh Waktu saat transisi, tendik minta disejajarkan di bawah Kemendikdasmen, hingga gaji PPPK ditanggung pusat. Simak selengkapnya!

1. PPPK Tendik Minta Disejajarkan dengan Guru di Bawah Kemendikdasmen

PPPK dan PPPK paruh waktu tendik minta disejajarkan dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).

Bila PPPK guru diangkat PNS dan PPPK paruh waktu dialihkan statusnya menjadi ASN penuh secara otomatis, maka tendik juga meminta hal sama.

"Sesuai koordinasi dengan beberapa forum tendik semuanya minta diperjuangkan agar setara dengan kesejahteraan guru. Tendik sama-sama bernaung di bawah satu kementerian yang sama (Kemendikdasmen), tetapi saat ini tendik terbawa di gerbong teknis lainnya," jelas Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto kepada JPNN, Sabtu (10/10/2026).

Selengkapnya di Bawah:

PPPK Tendik Minta Disejajarkan dengan Guru di Bawah Kemendikdasmen

2. Tidak Boleh PHK PPPK & PPPK Paruh Waktu Selama Masa Transisi, Pemda Jangan Mbalelo