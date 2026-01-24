menu
5 Berita Terpopuler: Tidak Menolak MBG, tetapi Belum Menerima Gaji, Forum PPPK Ungkap 16 Tuntutan

5 Berita Terpopuler: Tidak Menolak MBG, tetapi Belum Menerima Gaji, Forum PPPK Ungkap 16 Tuntutan


ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (23/1) tentang PPPK dan honorer tidak menolak MBG cuma meminta keadilan, PPPK paruh waktu belum menerima gaji Januari, hingga forum PPPK ungkap 16 tuntutan. Simak selengkapnya! 

1. Wahai PPPK Paruh Waktu yang Belum Terima Gaji Januari, Simak Penjelasan 4 Pejabat Ini

Banyak PPPK Paruh Waktu yang hingga hari ini belum menerima gaji bulan Januari. Antara lain PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan Pemprov Jawa Barat. 

Tidak tertutup kemungkinan di daerah lain gaji PPPK Paruh Waktu bulan Januari 2026 juga belum cair.

Wahai PPPK Paruh Waktu yang Belum Terima Gaji Januari, Simak Penjelasan 4 Pejabat Ini

2. Bertemu Petinggi DPR, Fadlun Sampaikan Tuntutan 16 Forum PPPK, Berikut 5 Poin Penting

Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) bertemu pimpinan Komisi II DPR RI. 

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (23/1) tentang PPPK dan honorer tidak menolak MBG cuma meminta keadilan, PPPK paruh waktu belum menerima gaji Januari

