5 Berita Terpopuler: Tidak Semua PNS dan PPPK dapat Kabar Gembira, Ada yang Tidak Boleh ke Kantor, Jangan Kaget!

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/10) tentang tidak semua PNS dan PPPK dapat kabar gembira, ada yang tidak boleh kekantor lagi, hingga jangan kaget anggota Watimpres ada yang tajir banget. Simak selengkapnya!

1. Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, tetapi Tidak Semuanya

Berikut ini kabar gembira bagi aparatur negara termasuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum memiliki rumah.

Sumsel mendapatkan tambahan kuota 3.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) setelah usulan Gubernur Sumsel Herman Deru disetujui Menteri PKP Maruarar Sirait.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan realisasi program rumah bersubsidi di Sumsel telah mencapai hampir 94 persen.

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Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, tetapi Tidak Semuanya

2. Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Enggak Boleh ke Kantor Lagi