5 Berita Terpopuler: Tidak Semua PNS dan PPPK dapat Kabar Gembira, Ada yang Tidak Boleh ke Kantor, Jangan Kaget!
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/10) tentang tidak semua PNS dan PPPK dapat kabar gembira, ada yang tidak boleh kekantor lagi, hingga jangan kaget anggota Watimpres ada yang tajir banget. Simak selengkapnya!
1. Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, tetapi Tidak Semuanya
Berikut ini kabar gembira bagi aparatur negara termasuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum memiliki rumah.
Sumsel mendapatkan tambahan kuota 3.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) setelah usulan Gubernur Sumsel Herman Deru disetujui Menteri PKP Maruarar Sirait.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan realisasi program rumah bersubsidi di Sumsel telah mencapai hampir 94 persen.
Selengkapnya di Bawah:
Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, tetapi Tidak Semuanya
2. Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Enggak Boleh ke Kantor Lagi
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/10) tentang tidak semua PNS dan PPPK dapat kabar gembira, ada yang tidak boleh kekantor lagi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gaji PPPK Dibiayai APBN, Andi Sudirman Puji Terobosan Prabowo
- Formasi PPPK dari P3K Paruh Waktu Harus Merata Semua Jabatan, Tuntas 2029
- 5 Berita Terpopuler: Tiga Tuntutan PPPK kepada Pemerintah dan DPR, Sudah Ada Keputusan? Jangan Sampai Lalai
- Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, tetapi Tidak Semuanya
- Sebegini Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Enggak Boleh ke Kantor Lagi
- 1.709 PPPK Paruh Waktu Pagar Alam Terancam Jika OPD Lalai Ajukan Perpanjangan