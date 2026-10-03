5 Berita Terpopuler: Tiga Tuntutan PPPK kepada Pemerintah dan DPR, Sudah Ada Keputusan? Jangan Sampai Lalai
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (2/10) tentang tiga tuntutan PPPK menjelang 7 Oktober, sudah ada keputusan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu, OPD jangan sampai lalai. Simak selengkapnya!
1. Menjelang 7 Oktober, PPPK Paruh Waktu Mengajukan Tiga Tuntutan kepada Pemerintah & DPR
Menjelang 7 Oktober 2026, PPPK paruh waktu mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI.
Tuntutan ini dirumuskan dalam rapat pengurus dan anggota Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) pada 23 September 2026.
Tiga tuntutan utama PPPK paruh waktu yang tergabung dalam PPWI sebagai berikut: 1. Menuntut kepastian kebijakan pemerintah atas peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi seluruh profesi pada 2027.
Selengkapnya di Bawah:
Menjelang 7 Oktober, PPPK Paruh Waktu Mengajukan Tiga Tuntutan kepada Pemerintah & DPR
2. 1.709 PPPK Paruh Waktu Pagar Alam Terancam Jika OPD Lalai Ajukan Perpanjangan
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (2/10) tentang tiga tuntutan PPPK menjelang 7 Oktober, sudah ada keputusan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu
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