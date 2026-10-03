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5 Berita Terpopuler: Tiga Tuntutan PPPK kepada Pemerintah dan DPR, Sudah Ada Keputusan? Jangan Sampai Lalai

5 Berita Terpopuler: Tiga Tuntutan PPPK kepada Pemerintah dan DPR, Sudah Ada Keputusan? Jangan Sampai Lalai
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (2/10) tentang tiga tuntutan PPPK menjelang 7 Oktober, sudah ada keputusan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu, OPD jangan sampai lalai. Simak selengkapnya!

1. Menjelang 7 Oktober, PPPK Paruh Waktu Mengajukan Tiga Tuntutan kepada Pemerintah & DPR

Menjelang 7 Oktober 2026, PPPK paruh waktu mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. 

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Tuntutan ini dirumuskan dalam rapat pengurus dan anggota Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) pada 23 September 2026. 

Tiga tuntutan utama PPPK paruh waktu yang tergabung dalam PPWI sebagai berikut: 1. Menuntut kepastian kebijakan pemerintah atas peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi seluruh profesi pada 2027.

Selengkapnya di Bawah:

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Menjelang 7 Oktober, PPPK Paruh Waktu Mengajukan Tiga Tuntutan kepada Pemerintah & DPR

2. 1.709 PPPK Paruh Waktu Pagar Alam Terancam Jika OPD Lalai Ajukan Perpanjangan

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (2/10) tentang tiga tuntutan PPPK menjelang 7 Oktober, sudah ada keputusan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu

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