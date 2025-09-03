5 Berita Terpopuler: Tunjangan DPR Buat Honorer & PIP TK, Perbedaanya Hanya Sedikit, Coba Cek Selengkapnya

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (2/9) tentang tunjangan DPR buat honorer dan PIP TK, perbedaan PNS dan PPPK hanya sedikit, hingga cek jadwal selengkapnya pengumuman STAN. Simak selengkapnya!

1. Tunjangan Anggota DPR Bakal Dialihkan ke Insentif Honorer & PIP TK, Mendikdasmen Sebut Angkanya

Tunjangan anggota DPR RI bakal dialihkan ke insentif honorer dan PIP TK. Pengalihan ini sebagai imbas tuntunan masyarakat dalam demontrasi mahasiswa dan buruh.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasnen) Abdul Mu'ti menyampaikan, telah mengusulkan kepada Komisi X DPR RI agar ada penambahan dana insentif bagi guru honorer dari sebelumnya Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Komisi X, kata Mendikdasmen Mu'ti merespons positif, sehingga tinggal menunggu persetujuan.

2. Ketua Pengadilan: Perbedaan PNS dan PPPK Hanya Sedikit Saja