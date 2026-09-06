5 Berita Terpopuler: Tuntunan Kuota Khusus, Permendikdasmen soal Guru PNS dan PPPK Disinggung, Titipan Terungkap?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (5/9) tentang tuntutan kuota khusus bagi penyuluh pertanian, Permendikdasmen soal Guru PNS dan PPPK disinggung, hingga titipan Bupati Cilacap terungkap. Simak selengkapnya!

1. Aset Dadan Hindayana Tersangka Korupsi MBG Disita Kejagung, Sebegini Banyaknya

Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025–2026.

Aset yang disita antara lain milik mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 8,43 miliar.

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Aset Dadan Hindayana Tersangka Korupsi MBG Disita Kejagung, Sebegini Banyaknya

2. 6 Tuntunan PPPK Penyuluh Pertanian kepada Presiden Prabowo, Kuota Khusus PNS

PPPK penyuluh pertanian mengajukan enam tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.