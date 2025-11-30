5 Berita Terpopuler: Update Bencana Sumut, Pak Prabowo dapat Surat, Tolong Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (29/11) tentang update bencana Sumut, Prabowo dapat surat dari eks Dirut ASDP, hingga IMM minta bencana di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Simak selengkapnya!
1. PGRI Dukung Alih Status PPPK ke PNS, Unifah Janji Perjuangkan Guru & Tendik
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung alih status PPPK ke PNS. Pengurus Besar PGRI bahkan berjanji akan mengawal perjuangan guru, dosen, dan tendik PPPK untuk ditingkatkan statusnya ke PNS.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, sudah saatnya memang guru PPPK dialihkan ke PNS.
Itu karena status PPPK belum jadi jaminan para guru bisa aman dalam pekerjaannya. Mereka sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran lagi.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
PGRI Dukung Alih Status PPPK ke PNS, Unifah Janji Perjuangkan Guru & Tendik
2. DPP IMM Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (29/11) tentang update bencana Sumut, Prabowo dapat surat dari eks Dirut ASDP
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Seragamkan Waktu Tunggu Haji Menjadi 26 Tahun
- Siklon Tropis yang Tak Biasa Menyebabkan Banjir di Sumatra
- PGRI Dukung Alih Status PPPK ke PNS, Unifah Janji Perjuangkan Guru & Tendik
- 10 Ribu Guru & Tendik Hadir di Puncak Peringatan HUT ke-80 PGRI, Sayangnya Presiden Absen
- Ibas Sampaikan Doa untuk Korban Banjir Bandang dan Longsor di Aceh, Sumut & Sumbar
- Gubernur Herman Deru Bawa Sumsel Meraih Dua Penghargaan Bergengsi di PTBI 2025