JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Update Bencana Sumut, Pak Prabowo dapat Surat, Tolong Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra

Banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Isril

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (29/11) tentang update bencana Sumut, Prabowo dapat surat dari eks Dirut ASDP, hingga IMM minta bencana di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Simak selengkapnya! 

1. PGRI Dukung Alih Status PPPK ke PNS, Unifah Janji Perjuangkan Guru & Tendik

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung alih status PPPK ke PNS. Pengurus Besar PGRI bahkan berjanji akan mengawal perjuangan guru, dosen, dan tendik PPPK untuk ditingkatkan statusnya ke PNS. 

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, sudah saatnya memang guru PPPK dialihkan ke PNS. 

Itu karena status PPPK belum jadi jaminan para guru bisa aman dalam pekerjaannya. Mereka sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran lagi.

2. DPP IMM Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (29/11) tentang update bencana Sumut, Prabowo dapat surat dari eks Dirut ASDP

