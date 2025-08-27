jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (26/8) tentang usulan PPPK paruh waktu ditutup, data BKN memperlihatkan banyak PPPK paruh waktu ditolak, hingga DPR mendesak Presiden Prabowo menetapkan RPP Manajemen ASN. Simak selengkapnya!

1. Data Resmi BKN 10 Instansi Usulan PPPK Paruh Waktu Terbanyak Ditolak

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengungkap data mengenai jumlah usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang diajukan instansi.

Diketahui, jadwal tahapan usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sudah ditutup pada 25 Agustus 2025.

Pada forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan, Senin (25/8), Prof Zudan menyebutkan, data BKN hingga 22 Agustus 2025, jumlah usulan formasi PPPK Paruh Waktu sudah mencapai 1.068.495 atau sekitar 78 persen dari total potensi sebanyak 1.370.523 orang.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Data Resmi BKN 10 Instansi Usulan PPPK Paruh Waktu Terbanyak Ditolak

2. Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Berubah Status Saja, Gaji Sama