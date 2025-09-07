5 Berita Terpopuler: Wow! Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Molor, Penjelasannya Keluar
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (6/9) tentang wow sebegini pendapatan anggota DPR setelah tunjangan perumahan disetop, pengisian DRH PPPK paruh waktu disetop, hingga penjelasan soal Menhut soal foto bersama pembalak liar keluar. Simak selengkapnya!
1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Enggak Ribet, Jadwal Berpotensi Molor Lagi
Jadwal tahapan pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu akan berakhir pada hari ini 6 September 2025.
Sebelum tahapan tersebut, ada penetapan kebutuhan oleh MenPAN-RB yang jadwalnya mulai 26 Agustus sampai 4 September 2025, alias sudah lewat.
Pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, berdasar keterangan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen kepada JPNN.com beberapa waktu lalu, juga mencantumkan nama-nama non-ASN yang berhak untuk mengisi DRH PPPK Paruh Waktu.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Enggak Ribet, Jadwal Berpotensi Molor Lagi
2. Menteri Kehutanan Jelaskan Berita Tempo Tentang Foto Bersama Pembalak Liar
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (6/9) tentang wow sebegini pendapatan anggota DPR setelah tunjangan perumahan disetop, pengisian DRH PPPK paruh waktu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Wiranto: Kalau Semua Dipenuhi, Repot ya
- Inilah Beragam Tunjangan DPRD Jabar, Perumahan Ada yang Rp71 Juta per Bulan
- Sebegini Pendapatan Anggota DPR Per Bulan Setelah Tunjangan Perumahan Disetop, Wow!
- Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Enggak Ribet, Jadwal Berpotensi Molor Lagi
- Kabar Terbaru Soal Nasib Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni di DPR
- 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Katanya Lebih Sederhana, Pak Rahman Bilang Wajar