jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (20/1) tentang Ya tuhan gaji PPPK setara 14 porsi MBG, gaji PPPK paruh waktu viral di sosmed, hingga banyak honorer sudah resmi menjadi PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya!

1. Gaji PPPK Paruh Waktu Setara 10 Kg Beras Viral di Medsos

Beredar surat perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang viral di media sosial.

Viral karena surat perjanjian kerja mencantumkan besaran gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp139 ribu per bulan.

Sekadar perbandingan, uang tersebut kira-kira setara dengan 10 kilogram beras premium.

2. Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, dari Berharap Menjadi Bertanggung Jawab