5 Berita Terpopuler: Viral Video Bus Angkut Massa, Ada Demo Besar di DPR, Jangan Anarkis

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (26/8) tentang rencana aksi 27 Agustus jangan anarkis, video bus angkut masa dikonfirmasi sebagai hoaks, hingga ada demo besar di DPR. Simak selengkapnya!

1. Belum Terima SE Mendagri, Pemda Pilih Tak Masukkan Data PPPK & PPPK Paruh Waktu

Pemerintah daerah (pemda) memilih tidak memasukkan data PPPK dan PPPK paruh waktu karena belum menerima SE Mendagri.

Padahal, batas waktu memasukkan datanya adalah Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.

"Pemkab Ponorogo sampai pukul 11.00 WIB belum menerima SE Mendagri. Kami atas nama Forum PPPK Lintas Profesi sudah menyerahkan salinan SE Mendagri," kata Ajun, pengurus Forum PPPK Lintas Profesi Kabupaten Ponorogo kepada JPNN, Rabu (26/89).

Selengkapnya di Bawah:

Belum Terima SE Mendagri, Pemda Pilih Tak Masukkan Data PPPK & PPPK Paruh Waktu

2. Kabar Terbaru soal Pengalihan Guru PPPK menjadi ASN Pusat, Tunggu Jadwal Rapat