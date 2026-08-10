5 Bintang Persebaya yang Bakal Bersinar di Super League
jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 -yang merupakan turnamen pramusim menyambut Super League 2026/2027.
Bajol Ijo melakoni lima pertandingan, meraih lima kemenangan, dan membawa satu trofi dan uang miliaran.
"Di balik perjalanan manis tersebut, ada kerja keras para pemain yang terus menjaga keseimbangan tim dari pertandingan pertama hingga partai final," kupasan di halaman Persebaya.
Di tengah padatnya pertandingan dan waktu pemulihan yang singkat selama Piala Presiden 2026, si Pelatih Persebaya Bernardo Tavares terus menjaga komposisi tim agar tetap kompetitif hingga laga terakhir.
Awak Persebaya merangkum ada lima pemain yang mendapatkan kepercayaan besar dari Tavares untuk tampil dalam lima pertandingan di Piala Presiden 2026.
Lima pemain tersebut mendapat menit bermain yang banyak ketimbang yang lain saat di Piala Presiden 2026, dan sepertinya akan menjadi andalan utama Persebaya di Super League musim ini (2026/2027).
Pemain yang dimaksud ialah:
1. Risto Mitrevski – 489 Menit
Awak Persebaya merangkum ada lima pemain yang mendapatkan kepercayaan besar dari Bernardo Tavares
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