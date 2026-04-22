5 Buah Ini Cocok Dikonsumsi Ibu Hamil

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai buah.

Ibu hamil juga wajib mengonsumsi buah. Hamil adalah saat yang menyenangkan saat Anda menunggu kelahiran bayi kamu.

Meskipun Anda ingin melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan bayi yang sedang tumbuh, semua hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan bisa jadi menakutkan.

Namun, ada satu hal yang bisa Anda lakukan untuk kesehatan Anda dan bayi tanpa terlalu memikirkannya, makan buah.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Pisang

Pisang adalah makanan super untuk ibu hamil. Pisang mengenyangkan, memiliki tekstur yang menyenangkan yang bisa memuaskan keinginan makan banyak lemak.

Pisang mengandung banyak kalsium dan kalium, yang bisa membantu mencegah kram kaki di tengah malam.

Anda bisa memilih pisang yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi spesifik Anda.