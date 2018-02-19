5 Buah Rendah Gula yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang cukup sulit untuk disembuhkan.

Bagi penderita diabetes, sudah menjadi kepercayaan umum bahwa mereka harus menghindari buah karena kandungan gulanya.

Meskipun benar bahwa buah dengan kadar gula tinggi bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba, ini tidak berarti semua buah harus dilarang.

Buah menawarkan banyak vitamin, mineral, dan serat esensial, dan ada kategori buah rendah gula yang aman untuk manajemen diabetes.

Jadi, penderita diabetes tetap bisa menikmati manfaat buah tanpa mengorbankan kesehatan mereka, dengan mencapai keseimbangan antara nutrisi dan kontrol gula.

Kontrol porsi adalah kuncinya, bahkan saat mengonsumsi buah dengan kadar gula rendah karena makan buah rendah gula secara berlebihan juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah.

Merupakan ide yang baik bagi penderita diabetes untuk memantau kadar gula darah mereka dan berkonsultasi dengan ahli gizi untuk membuat rencana makan yang dipersonalisasi yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan tujuan kesehatan mereka.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.