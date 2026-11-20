jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Bagi penderita diabetes, ada kepercayaan umum bahwa mereka harus menghindari buah-buahan karena kandungan gulanya.

Meskipun benar bahwa buah-buahan tinggi gula bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba, ini tidak berarti larangan total terhadap semua buah.

Buah-buahan menawarkan banyak vitamin, mineral, dan serat penting, dan ada kategori buah rendah gula yang aman untuk pengelolaan diabetes.

Jadi, penderita diabetes masih bisa menikmati manfaat buah-buahan tanpa mengorbankan kesehatan mereka, mencapai keseimbangan antara nutrisi dan pengendalian gula.

Berikut adalah buah-buahan rendah gula yang bermanfaat bagi penderita diabetes, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Buah Beri

Buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry tidak hanya lezat tetapi juga merupakan salah satu buah rendah gula.

Buah beri kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin. Buah beri juga mengandung karbohidrat rendah dan memiliki indeks glikemik rendah, yang menjadikannya pilihan ideal bagi penderita diabetes.