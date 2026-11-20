5 Buah Rendah Gula yang Aman untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Bagi penderita diabetes, ada kepercayaan umum bahwa mereka harus menghindari buah-buahan karena kandungan gulanya.
Meskipun benar bahwa buah-buahan tinggi gula bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba, ini tidak berarti larangan total terhadap semua buah.
Buah-buahan menawarkan banyak vitamin, mineral, dan serat penting, dan ada kategori buah rendah gula yang aman untuk pengelolaan diabetes.
Jadi, penderita diabetes masih bisa menikmati manfaat buah-buahan tanpa mengorbankan kesehatan mereka, mencapai keseimbangan antara nutrisi dan pengendalian gula.
Berikut adalah buah-buahan rendah gula yang bermanfaat bagi penderita diabetes, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Buah Beri
Buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry tidak hanya lezat tetapi juga merupakan salah satu buah rendah gula.
Buah beri kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin. Buah beri juga mengandung karbohidrat rendah dan memiliki indeks glikemik rendah, yang menjadikannya pilihan ideal bagi penderita diabetes.
Ada beberapa jenis buah rendah gula yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes tanpa efek samping dan salah satunya adalah buah delima.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Makanan Super untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik
- 4 Khasiat Bawang Putih Campur Jahe, Bantu Redakan Batuk dengan Cepat
- 4 Khasiat Jengkol untuk Penderita Diabetes yang Bikin Kaget
- 3 Camilan Terbaik untuk Penderita Diabetes
- 10 Buah Pantangan Penderita Diabetes
- 3 Camilan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes