5 Buah Rendah Kalori untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Namun, menurunkan berat badan membutuhkan usaha yang tidak mudah.

Tak sedikit yang kesulitan mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan dan minuman manis, seperti cokelat, kue, dan boba.

Namun, salah satu solusi untuk mengurangi asupan gula adalah mengganti menu itu dengan buah.

Pasalnya, buah tak hanya rendah gula dan kalori, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral.

Berikut beberapa buah rendah kalori yang cocok dikonsumsi saat diet, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pepaya

Pepaya mengandung enzim yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan.

Tak hanya itu, pepaya merupakan buah rendah kalori dan kaya akan vitamin dan mineral.