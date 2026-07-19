5 Buah yang Aman Dikonsumsi Anak Anda
jpnn.com, JAKARTA - BUAH hati Anda wajib mendapatkan nutrisi yang lengkap agar tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik.
Anda bisa memberikan anak kamu buah-buahan. Sangat banyak buah yang bisa bunda berikan kepada anak dalam keseharian.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang
Pisang kaya akan vitamin B yang diperluka untuk kesehatan kulit, sistem saraf, dan memproduksi energi dalam tubuh.
Selain itu, pisang juga kaya akan vitamin C dan potassium yang akan membuat jantung anak kuat dan sehat.
Bunda bisa menyajikan pisang secara mentah ataupun dibuat menjadi cake maupun campuran es krim.
2. Apel
Apel tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan berbagai kandungan yang sangat bagus bagi anak.
Buah itu memiliki kandungan vitamin C, vitamin B 6, dan vitamin B 1.
Ada beberapa jenis buah yang wajib dikonsumsi anak Anda dan salah satunya ialah trntu saja buah pisang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peneliti IPB Kembangkan Model Penyuluhan Stunting Berbasis WhatsApp di Lombok Timur
- 9 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi
- Pendekar 08 & Pemprov Banten Gelar Khitanan Massal Gratis
- 5 Buah yang Berbahaya Dikonsumsi Saat Sarapan
- Negara Diminta Beri Pendampingan Holistik kepada Anak Korban Kekerasan Seksual
- 5 Jenis Buah Terbaik yang Aman Dikonsumsi Bayi Anda