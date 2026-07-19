5 Buah yang Aman Dikonsumsi Anak Anda

jpnn.com, JAKARTA - BUAH hati Anda wajib mendapatkan nutrisi yang lengkap agar tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik.

Anda bisa memberikan anak kamu buah-buahan. Sangat banyak buah yang bisa bunda berikan kepada anak dalam keseharian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Pisang

Pisang kaya akan vitamin B yang diperluka untuk kesehatan kulit, sistem saraf, dan memproduksi energi dalam tubuh.

Selain itu, pisang juga kaya akan vitamin C dan potassium yang akan membuat jantung anak kuat dan sehat.

Bunda bisa menyajikan pisang secara mentah ataupun dibuat menjadi cake maupun campuran es krim.

2. Apel

Apel tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan berbagai kandungan yang sangat bagus bagi anak.

Buah itu memiliki kandungan vitamin C, vitamin B 6, dan vitamin B 1.