5 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kolesterol tinggi yang memicu penyakit jantung bisa dijinakkan dengan mengonsumsi buah segar.

Jangan sampai ada LDL (Low-density lipoprotein) yang dikenal sebagai kolesterol jahat.

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Jenis kolesterol ini membentuk lapisan plak di dinding arteri yang membuat darah sulit mengalir.

Ini memicu naiknya tekanan darah dan strok. Beberapa jenis makanan seperti kentang goreng, burger, dan pizza bisa meningkatkan kadar kolesterol sebab mengandung lemak trans.

Bila ingin menjaga kadar kolesterol tetap stabil ada baiknya untuk mengonsumsi makanan kaya serat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pepaya

Pepaya buah kaya serat yang baik untuk mengontrol tekanan darah dan mengatur kadar kolesterol.