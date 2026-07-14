menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Buah yang Berbahaya Dikonsumsi Saat Sarapan

5 Buah yang Berbahaya Dikonsumsi Saat Sarapan

5 Buah yang Berbahaya Dikonsumsi Saat Sarapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salalh satu hal yang wajib kita lakukan setiap hari.

Ada berbagai jenis menu sarapan yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari roti, nasi, oat, bubur, hingga buah.

Ada beberapa buah yang tidak baik untuk dimakan saat sarapan. Hal tersebut dikarenakan kandungannya yang tidak baik untuk dimakan saat sarapan.

Baca Juga:

Untuk Anda yang suka makan buah saat sarapan, perlu diperhatikan buah apa saja yang tidak baik dikonsumsi saat pagi hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Apel

Apel mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan.

Baca Juga:

Namun, apel juga memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi, sehingga bisa menyebabkan perut kembung.

Maka dari itu, sebaiknya jangan sarapan dengan mengonsumsi apel di pagi hari.

Ada beberapa jenis buah yang sebaiknya jangan dikonsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja mangga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI