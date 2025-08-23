5 Buah yang Jangan Dikonsumsi Sebelum Minum Obat

jpnn.com, JAKARTA - SAAT sedang sakit, Anda tentu harus mengonsumsi berbagai makanan bergizi agar tubuh cepat pulih.

Salah satunya ialah buah. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis buah yang tidak boleh dimakan sebelum minum obat?

Hal ini karena mengonsumsi buah sebelum minum obat bisa fatal bagi tubuh dan kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Mengonsumsi buah jeruk sebelum minum obat bisa membuat kerja otot menjadi terganggu.

Selain itu, jeruk yang bercampur dengan obat juga bisa membuat Anda merasa sangat mengantuk serta menyebabkan halusinasi.

2. Apel

Sebaiknya berikan jeda waktu sekitar 4 jam sebelum atau setelah minum obat untuk mengonsumsi apel.

Sebab, kandungan yang ada di dalam buah apel bisa menghambat penyerapan khasiat obat.