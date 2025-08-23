menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Buah yang Jangan Dikonsumsi Sebelum Minum Obat

5 Buah yang Jangan Dikonsumsi Sebelum Minum Obat

5 Buah yang Jangan Dikonsumsi Sebelum Minum Obat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAAT sedang sakit, Anda tentu harus mengonsumsi berbagai makanan bergizi agar tubuh cepat pulih.

Salah satunya ialah buah. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis buah yang tidak boleh dimakan sebelum minum obat?

Hal ini karena mengonsumsi buah sebelum minum obat bisa fatal bagi tubuh dan kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Mengonsumsi buah jeruk sebelum minum obat bisa membuat kerja otot menjadi terganggu.

Selain itu, jeruk yang bercampur dengan obat juga bisa membuat Anda merasa sangat mengantuk serta menyebabkan halusinasi.

Baca Juga:

2. Apel

Sebaiknya berikan jeda waktu sekitar 4 jam sebelum atau setelah minum obat untuk mengonsumsi apel.

Sebab, kandungan yang ada di dalam buah apel bisa menghambat penyerapan khasiat obat.

Ada beberapa jenis buah yang sebaiknya jangan Anda konsumsi sebelum minum obat dan salah satunya ialah tentu saja durian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI