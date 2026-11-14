5 Buah yang Tidak Baik Dikonsumsi untuk Sarapan di Pagi Hari

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan untuk meningkatkan stamina.

Salah satu menu sarapan kesukaan banyak orang ialah mengonsumsi buah.

Manfaat makan buah juga tidak perlu diragukan lagi. Beberapa jenis buah dipercaya bisa meningkatkan kekebalan imun tubuh dan meningkatkan daya tahan.

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Imun dan daya tahan tubuh yang baik merupakan syarat agar seseorang tidak tertulari berbagai penyakit.

Namun, bagi yang sering mengonsumsi buah-buahan jenis tertentu saat sarapan harus mulai berhati-hati.

Sebab, beberapa jenis buah ternyata sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pagi hari.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Mengonsumsi jeruk secara berlebihan pada pagi hari ternyata sangat berbahaya.