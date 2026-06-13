5 Buah yang Wajib Dikonsumsi Penderita Penyakit Strok

jpnn.com, JAKARTA - STROK merupakan penyakit yang menyerang saraf otak Anda.

Strok diawali dengan pembentukan plak pada pembuluh darah. Proses ini bisa dipercepat oleh paparan radikal bebas dari lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat.

Selain dengan terapi, strok rupanya bisa disembuhkan dengan banyak mengonsumsi buah sehat.

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Buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan dipercaya bisa melawan strok.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berry

Berry adalah buah yang kaya akan antioksidan dan fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kimia yang ditemukan pada bahan pangan nabati dan memiliki manfaat tertentu bila dikonsumsi.

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Bagi penderita strok, senyawa yang terdapat pada buah ini berfungsi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Setiap jenis berry memiliki manfaat tersendiri. Blackberry dan raspberry misalnya, mengandung antioksidan polifenol yang melindungi pembuluh darah dari radikal bebas.