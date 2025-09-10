5 Buronan Nomor 1 Sri Lanka Bersembunyi di Apartemen Jakbar
jpnn.com, JAKARTA - Petugas gabungan menangkap lima orang buronan kriminal nomor 1 Sri Lanka, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan salah satu dari lima buronan tersebut merupakan gembong kriminal Sri Lanka Mandinu Padmasiri alias 'Kehelbaddara Padme'.
"Mereka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat," kata Ade Ary di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan penangkapan dilakukan tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Srilanka.
Selain itu, sambung Ade Ary, kelima buronan tersebut juga tergabung dalam geng yang dikenal dengan Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru, dan Kudu Nilantha.
Para pelaku itu terlibat dalam kasus peredaran narkoba dan beberapa kasus pembunuhan di Sri Lanka.
"Selanjutnya, tim menyerahkan para pelaku ke kepolisian Sri Lanka di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA) di Katunayake, dan dikawal ketat oleh Departemen Investigasi Kriminal (CID) untuk proses lebih lanjut," imbuh Ade Ary. (antara/jpnn)
Kelima orang buronan polisi Sri Lanka terlibat kasus peredaran narkoba dan pembunuhan.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Buronan Kasus Kredit Fiktif Rp 3,8 M di Bank BUMN Ini Ditangkap
- Louvin Apartment Jatinangor Milik PP Properti Sold Out
- Buronan Pemerkosa Anak di Aceh Ini Sudah Tertangkap
- Adrianus Gunartias Tanoto yang Buron Ditangkap di Jakarta, Ini Tampangnya
- Earlica Alias Sherly 12 Tahun Jadi Buronan Aparat
- Gandeng BNN, PPRO Wujudkan Hunian Sehat & Bebas Narkoba di Louvin Apartment