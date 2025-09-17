menu
5 Camilan Enak untuk Penderita Diabetes

Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita penyakit diabetes, bahkan anak-anak.

Jeda waktu makan bisa memicu rasa lapar yang tidak diinginkan.

Jika Anda penderita diabetes, kamu harus memilih camilan dengan bijak.

Pola makan untuk penderita diabetes harus mencakup makanan yang bisa membantu mengatur kadar gula darah.

Pilihan camilan yang buruk bisa menyebabkan lonjakan dan memperburuk kondisi.

Oleh karena itu, penting untuk memilih camilan dengan skor GI rendah.

Ada beberapa camilan ramah diabetes yang bisa membantu Anda tetap kenyang.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

Ada beberapa jenis camilan yang enak dan bergizi yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya tentu saja popcorn.

