5 Cara Alami Atasi Sembelit dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu penyakit yang menyerang pencernaan.
Sembelit bisa menyerang siapa saja. Sembelit biasanya terjadi karena kurang mengonsumsi serat dan air.
Kamu mengalami sembelit jika BAB kurang dari tiga kali dalam seminggu.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Olahraga
Sebuah tinjauan yang diterbitkan pada 2019 menyebut olahraga memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gejala sembelit.
Olahraga memengaruhi pencernaan karena membantu memindahkan makanan, gas, dan tinja di sepanjang saluran pencernaan.
2. Kelola Stres
Main Stres merupakan faktor risiko untuk mengembangkan sindrom iritasi usus besar (IBS), yang dapat menyebabkan sembelit.
Mengurangi stres bisa membantu mengelola IBS.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi sembelit dengan cepat dan salah satunya ialah dengan mengonsumsi magnesium sitrat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penunjukkan Erick Thohir Membuktikan Pemerintah Serius Benahi Kepemudaan dan Olahraga
- Erick Thohir Diharapkan Bawa Semangat Baru untuk Olahraga Nasional
- 8 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Sembelit
- Peringati Haornas 2025, Pemprov Jateng: Momentum Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat
- Pemprov Jateng Peringati Haornas 2025, Momentum Memasyarakatkan Olahraga & Mengolahragakan Masyarakat
- Taufik Hidayat Buka Suara Soal Dito Ariotedjo Tinggalkan Banyak Kebijakan Strategis