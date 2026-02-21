5 Cara Alami Kulit Tetap Glowing Selama Menjalankan Ibadah Puasa

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin kulit mereka tetap terlihat glowing kapan saja dan di mana saja.

Bahkan saat mereka tengah melakukan ibadah puasa ramadhan. Alih alih menggunakan operasi plastik yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, saat ini terdapat cara yang lebih aman dan mudah.

Salah satunya dengan cara menerapkan gaya hidup sehat secara teratur dan konsisten.

Beberapa diantaranya adalah mempunyai pola tidur yang cukup dan menjalani puasa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tidur lebih baik

Seorang spesialis tidur, Michael Breus mengatakan ketika kurang tidur, Anda akan memiliki kulit pucat dan lingkaran di bawah mata, dan terlihat bengkak karena mempertahankan cairan dan akan terlihat lelah.

Kurang tidur sangat berbahaya karena seseorang akan melewatkan jam-jam penting ketika tubuh memproduksi hormon pertumbuhan dan testosteron.

Cara mengembalikan pola tidur adalah dengan bangun pagi secara konsisten pada saat yang sama di akhir pekan maupun saat hari kerja.