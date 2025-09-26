5 Cara Alami Mengatasi Batuk Kering dengan Mudah
jpnn.com, JAKARTA - BATUK bisa menyerang siapa saja. Batuk merupakan salah satu penyakit tenggorokan yang sangat mengganggu.
Salah satu jenis batuk yang bisa menyerang siapa saja ialah batuk kering.
Batuk kering sering kali disebabkan peradangan atau iritasi pada saluran pernapasan bagian atas.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi batuk kering, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Hirup Uap Panas
Cara alami pertama untuk mengatasi batuk kering ialah dengan menghirup uap panas.
Mandi air panas atau gunakan alat penguap untuk menghirup uap panas.
Hal itu membantu melembapkan tenggorokan yang kering dan mengurangi batuk.
Pastikan kamu membersihkan alat penguap secara teratur untuk mencegah pertumbuhan jamur.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi batuk kering dengan mudah dan salah satunya ialah mengonsumsi permen batuk.
