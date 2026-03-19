5 Cara Praktis Rayakan Lebaran Lebih Mudah dengan Layanan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Tradisi berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan orang terdekat selalu menjadi bagian penting dari perayaan Lebaran. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, banyak masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk berbagi dengan kerabat.

Namun, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, tidak semua orang dapat merayakan Lebaran bersama orang-orang tersayang. Beruntung, perkembangan layanan keuangan digital kini mempermudah masyarakat untuk tetap berbagi kebahagiaan dan menjaga silaturahmi, bahkan dari jarak jauh.

Momentum Ramadan juga kerap menjadi periode dengan peningkatan transaksi digital tertinggi di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas berbagi, belanja kebutuhan Lebaran, hingga pengiriman uang kepada keluarga dan kerabat.

Berbagai fitur transaksi digital kini membuat proses berbagi hingga mengatur pengeluaran Lebaran menjadi lebih praktis. Hal ini juga sejalan dengan tren meningkatnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia yang semakin menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, OVO (PT Visionet Internasional) menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengelola transaksi keuangan sehari-hari, termasuk saat momentum Lebaran.

Melalui berbagai fitur transaksi digitalnya, OVO membantu masyarakat mengirimkan uang secara praktis, memenuhi berbagai kebutuhan Hari Raya, hingga mengatur pengeluaran dengan lebih mudah, bahkan bagi keluarga yang terpisah oleh jarak. Bukan sekadar dompet digital, OVO menghadirkan solusi nyata agar dana yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih cerdas melalui ekosistem yang terintegrasi.

Jelang Hari Raya, setiap pengguna dapat merasakan manfaat maksimal lewat berbagai fitur yang memudahkan. Ini dia lima cara bagaimana OVO mempermudah urusan finansial menjelang Hari Raya.

Pertama, ‘Salam Tempel’ Digital Antar Kota. Tidak sempat mudik atau punya keponakan yang sangat banyak? Pengguna kini dapat mengirim uang secara instan melalui layanan transfer digital cukup dengan menggunakan nomor ponsel penerima. Cukup masukkan nomor ponsel, saldo dapat terkirim instan sebagai "salam tempel" ke keluarga di seluruh penjuru Indonesia tanpa biaya admin (sesama OVO). Lebaran tetap meriah, silaturahmi tetap terjaga.