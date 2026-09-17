5 Dekade Temani Keluarga Indonesia, Cosmos Merayakan dengan Program Undian

jpnn.com, JAKARTA - PT Star Cosmos memasuki usia 50 tahun pada 2026. Menandai lima dekade perjalanannya di industri peralatan rumah tangga Indonesia, perusahaan menggelar program undian konsumen bertajuk Kejutan Cosmos 50 Tahun.

Program yang berlangsung mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2026 tersebut menawarkan hadiah uang tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah. Sebanyak dua pemenang utama akan memperoleh masing-masing Rp 50 juta, sedangkan 100 pemenang lainnya mendapatkan hadiah masing-masing Rp 1 juta.

Direktur PT Star Cosmos Dharma Surjaputra mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi perusahaan kepada konsumen yang telah menggunakan produk Cosmos selama ini.

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“Program undian ini adalah cara kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kami ingin momen 50 tahun ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh konsumen, bukan hanya dirayakan oleh perusahaan,” ujar Dharma dalam keterangan resminya, Kamis (17/9).

Untuk mengikuti program, konsumen perlu membeli produk Cosmos melalui toko maupun marketplace, baik secara daring maupun luring. Setelah itu, konsumen dapat mendaftarkan kartu garansi produk melalui laman resmi program dan memperoleh nomor kupon undian.

Konsumen juga dapat memperoleh tambahan kupon dengan membuat ulasan produk Cosmos, kemudian mengirimkan tautan ulasan tersebut melalui laman yang telah disediakan perusahaan. Cosmos menyebut program tersebut tidak dipungut biaya dan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan program undian.

Cosmos didirikan pada 1976 oleh Alam Surjaputra dengan fokus pada produk peralatan rumah tangga. Sejumlah produk awal perusahaan antara lain kipas angin dan sarana penyimpan beras.

Dari produk penyimpan beras tersebut kemudian lahir slogan “Ingat Beras, Ingat Cosmos” yang dikenal luas masyarakat.