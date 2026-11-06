5 Desainer Tampilkan Koleksi Terinspirasi Budaya Nusantara di Museum Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 5 desainer Indonesia menghadirkan interpretasi warisan budaya Nusantara dalam peragaan Dewi Fashion Knights (DFK) 2026 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (2/11).
Kelima label yang tampil yakni ANW, STELLARISSA, STUDIO JEJE, Hian Tjen, dan Sebastian Gunawan Signature. Mereka mengangkat inspirasi berbeda, mulai dari alam, sejarah, hingga kekayaan kain tradisional Indonesia.
ANW membuka peragaan dengan koleksi bertajuk The Study of Light, Refraction, and Shadow.
Koleksi itu mengeksplorasi permainan cahaya dan bayangan melalui material transparan.
ANW juga menggandeng seniman kaca asal Yogyakarta, Ivan Bestari. Kolaborasi tersebut menghasilkan ornamen bunga berbahan kaca daur ulang yang menjadi bagian dari detail busana.
Berikutnya, Stellarissa memperkenalkan koleksi Mother Earth. Stella Rissa mengambil inspirasi dari perjalanan mengunjungi sejumlah pulau di Indonesia.
Koleksi itu menggambarkan keindahan alam, perairan, dan kehidupan laut melalui penggunaan silk chiffon, organdy, linen, serta scuba crepe.
Stella mengatakan koleksi tersebut menjadi eksplorasi baru dalam perjalanan kreatifnya, terutama dari sisi warna dan tekstur.
Lima desainer Indonesia menghadirkan interpretasi warisan budaya Nusantara dalam peragaan Dewi Fashion Knights (DFK) 2026 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta
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