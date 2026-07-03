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5 Efek Samping Kayu Manis, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

5 Efek Samping Kayu Manis, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
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Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Kayu manis juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun, bukan berarti kayu manis tidak memiliki efek samping. Itu karena kayu manis mengandung kumarin (senyawa kimia organik aromatik) dalam jumlah tinggi, yang berkontribusi terhadap kerusakan hati dan kanker.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Menyebabkan masalah pernapasan

Efek samping kayu manis yang pertama adalah bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan.

Terkadang kita cenderung menghirup kayu manis bubuk saat makan atau bahkan menyiapkan makanan.

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Hal ini bisa memicu batuk, bersin, dan kesulitan bernapas. Penderita penyakit asma juga harus berhati-hati saat menggunakannya.

2. Menyebabkan alergi

Kayu manis bisa menyebabkan alergi seperti iritasi kulit, dan masalah perut pada beberapa orang.

Ada beberapa efek samping kayu manis yang ternyata tidak baik untuk kesehatan tubuh dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.

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