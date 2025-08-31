menu
5 Fakta Rumah Sri Mulyani Dijarah Massa, Kembang Api sebagai Aba-aba

Rumah Menkeu Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, yang menjadi sasaran aksi penjarahan. Foto: Jafar Sidik/ANTARA

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pengakuan saksi mata yang melihat kejadian rumah Sri Mulyani dijarah massa pada Minggu (31/8) dini hari.

Sekelompok orang tidak dikenal menjarah rumah Menkeu Sri Mulyani yang berada di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten.

Berikut keterangan sejumlah saksi mata mengenai aksi penjarahan rumah Sri Mulyani.

1. Rumah Sri Mulyani Dijarah, Gelombang Kedua Mengerikan

Joko Sutrisno, seorang petugas pengamanan di rumah Sri Mulyani, mengatakan, aksi penjarahan dilakukan sekelompok orang tak dikenal berlangsung dua gelombang.

"Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari)," kata Joko Sutrisno kepada ANTARA pada Minggu sekitar jam 05.00 pagi.

Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan.

Pasalnya, penjarahan gelombong kedua melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

"Saya hanya bisa menyaksikan dari balik tirai rumah saya saja, tidak berani keluar, karena banyak sekali orang-orang yang datang," kata seorang tetangga Sri Mulyani yang meminta namanya tak disebutkan.

Berikut info terkini mengenai rumah Sri Mulyani dijarah massa, simak keterangan para saksi mata.

