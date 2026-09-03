5 Hal Buruk yang akan Menyulitkan Persib Musim Ini

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni empat kompetisi musim ini; dua ajang internasional dan dua lokal termasuk Super League.

Gelandang Persib yang sering dipercaya mengenakan ban kapten di lengannya, Marc Klok menyadari hal itu menjadi tantangan berat yang harus dihadapi timnya.

Menurut Klok, ada beberapa hal yang akan menyulitkan Maung Bandung musim ini, yakni:

jadwal pertandingan

perjalanan (tandang)

tekanan (beban memenangi pertandingan)

intensitas permainan (tensi laga)

kelelahan (fisik, cedera, dan sejenisnya)

"Yang buruk adalah jadwal pertandingan, perjalanan, situasi. Itu sangat menyulitkan," katanya.

Perjalanan panjang menuju pertandingan membuat waktu pemulihan pemain menjadi makin terbatas.

Karena itu, kemampuan menjaga kondisi fisik dan mental akan menjadi faktor penting agar para pemain tetap mampu tampil maksimal ketika harus menjalani pertandingan demi pertandingan.

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Namun, di sisi lain, sibuknya Persib musim ini juga membuka kesempatan klub makin besar dan sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung lebih luas.

Para pemain juga memiliki peluang untuk menguji kemampuan saat menghadapi lawan dengan level persaingan yang lebih tinggi.