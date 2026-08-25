5 Herbal Terbaik untuk Meredakan Asam Lambung

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Siapa pun pasti tak ingin merasakan kembung, mulut terasa asam, mual, dada seperti terbakar, dan rasa nyeri di ulu hati.

Coba bati dengan racikan herbal ini. Racikannya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Siapa yang tidak kenal dengan kunyit. Rempah-rempah yang satu ini memang cukup populer di tanah air.

Umumnya kunyit dimanfaatkan sebagai salah satu bahan membuat jamu dan juga menu masakan.

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Kunyit dipercaya efektif meredakan asam lambung Anda. Bagian yang digunakan sebagai obat herbal asam lambung adalah rimpang kunyit.

Untuk merasakan manfaatnya, Anda tumbuk kunyit kering sampai menjadi bubuk.