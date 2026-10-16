5 Herbal untuk Gula Darah Aman Terkendali
jpnn.com, JAKARTA - MENGENDALIKAN gula darah agar selalu normal wajib kita lakukan.
Jika gula darah tak terkontrol, akibatnya bisa sangat fatal dan mengerikan.
Berikut solusi ampuh herbal untuk mengendalikan gula darah, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kayu manis
Kayu manis sama seperti jahe, yang juga terkenal dengan antiinflamasi ini, ternyata mampu mengontrol diabetes serta mengurangi kadar gula darah dalam tubuh.
Ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif.
Ini memiliki peran penting dalam menurunkan kadar gula darah terkhusus pada diabetes tipe dua.
Rebuslah beberapa batang kayu manis pada air mendidih. Kamu juga bisa menggunakan bubuk kayu manis sebanyak setengah sendok pada secangkir air hangat, lalu minum setiap hari.
2. Daun mangga
Kali ini kamu akan dengan mudah menemukannya karena tertanam dengan jumlah banyak di Indonesia.
Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dan salah satunya ialah tentu saja daun mangga.
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