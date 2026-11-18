jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang tahan lama bisa membuat pasangan suami istri bahagia.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah banyak pria yang memilih obat kuat alami atau herbal daripada obat kimiawi.

Pasalnya, kedua obat kuat tersebut memiliki fungsi yang sama, tetapi obat kuat herbal memiliki risiko atau efek samping yang minim.

Baca Juga: Obat Herbal Holisticare Cholfree untuk Pengendali Kolesterol pada Anak Muda

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rempah-rempah

Rempah-rempah merupakan ramuan herbal yang ternyata telah terbukti ampuh meningkatkan performa pria selama melakukan hubungan ranjang.

Jenis rempah-rempah, seperti pala dan cengkih, ternyata memiliki kandungan antioksidan yang membantu meningkatkan kesehatan secara umum.

Menurut penelitian dalam jurnal BMC Complementary and Alternative bahwa ekstrak pala dan cengkih mampu meningkatkan fungsi begituan pada pasangan.

Perlu diketahui, bahwa potensi rempah-rempah ini sangat bermanfaat sebagai obat kuat alami yang bisa mengatasi masalah disfungsi impotensi pada pria.