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5 Herbal untuk Kesehatan Ginjal yang Lebih Baik

5 Herbal untuk Kesehatan Ginjal yang Lebih Baik
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Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Salah satunya dengan mengonsumsi herbal. Namun, beberapa faktor seperti kebiasaan makan yang tidak sehat, gaya hidup kurang gerak, dan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi bisa berdampak negatif pada kesehatan ginjal.

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Meskipun ada berbagai intervensi medis yang tersedia untuk mengelola penyakit ginjal, memasukkan herbal tertentu ke dalam diet kita bisa membantu meningkatkan kesehatan ginjal secara alami.

Herbal telah digunakan selama berabad-abad untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

Herbal merupakan sumber yang kaya akan berbagai nutrisi, vitamin, mineral, dan fitokimia, yang memiliki banyak manfaat kesehatan.

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Herbal juga dikenal karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya yang kuat, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas berbahaya dan peradangan kronis.

Mengonsumsi herbal bisa memberikan beberapa manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mendukung kesehatan kardiovaskular, dan meningkatkan kadar gula darah yang sehat.

Ada beberapa jenis tanaman herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal tanpa efek samping dan salah satunya adalah bungan palash.

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