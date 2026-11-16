5 Herbal untuk Menurunkan Gula Darah dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis herbal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya ialah menurunkan gula darah tinggi. Seseorang bisa dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula dalam darah lebih dari 250 ml/dl.

Berikut beberapa herbal yang bisa mengendalikan kadar gula darah dalam waktu singkat, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis sama seperti jahe, yang juga terkenal dengan antiinflamasi ini, ternyata mampu mengontrol diabetes serta mengurangi kadar gula darah dalam tubuh.

Ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif.

Ini memiliki peran penting dalam menurunkan kadar gula darah terkhusus pada diabetes tipe dua.

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Rebuslah beberapa batang kayu manis pada air mendidih. Anda juga bisa menggunakan bubuk kayu manis sebanyak setengah sendok pada secangkir air hangat, lalu minumlah setiap hari.

2. Daun mangga

Kali ini Anda akan dengan mudah menemukannya karena tertanam dengan jumlah banyak di Indonesia.