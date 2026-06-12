5 Herbal untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Selain obat yang tersedia di apotek, Anda bisa mengonsumsi beberapa herbal untuk menurunkan darah tinggi.

Penggunaannya bisa membantu mengontrol tekanan darah dalam tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe tidak hanya membantu menghangatkan tubuh, tetapi juga sering digunakan sebagai obat herbal tradisional untuk menurunkan darah tinggi secara alami.

Penelitian pada manusia dan hewan menunjukkan senyawa dalam jahe mampu bertindak mirip obat darah tinggi, seperti calcium-channel blocker (CCB) dan ACE inhibitor.

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2. Seledri

Tanaman alami lain yang bisa dijadikan sebagai obat darah tinggi alami ialah seledri.

Sayuran hijau ini mengandung senyawa kimia yang disebut phthalide.