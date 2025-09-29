5 Herbal yang Ampuh Obati Hernia
jpnn.com, JAKARTA - HERNIA merupakan suatu penyakit yang umumnya menyerang pria.
Pengobatan hernia melibatkan pembedahan dengan periode pemulihan enam hingga delapan minggu.
Namun, ternyata ada obat alami dengan efek samping atau tanpa efek untuk mendapatkan pengobatannya.
Ingat, selalu untuk berkonsultasi dengan ahli medis terlebih dahulu.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Ini membantu rasa sakit dan ketidaknyamanan perut. Jahe atau jus jahe memiliki aktivitas antiinflamasi yang menenangkan radang lambung dan kerongkongan.
Ini juga mencegah penumpukan cairan lambung, gejala umum pada hiatal hernia (bagian atas lambung).
Apa yang harus dilakukan yakni mengunyah jahe mentah atau buat jus dari dalamnya atau tambahkan ke teh. Konsumsilah setidaknya tiga kali sehari.
Ada beberapa jenis herbal yang ampuh mengobati penyakit hernia tanpa efek samping dan salah satunya ialah tentu saja lidah buaya.
