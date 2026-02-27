5 Ibadah Kunci Selama Ramadan Seturut Ustaz Khalid Basalamah

jpnn.com - RAMADAN adalah kesempatan emas yang belum tentu terulang. Karena itu, perlu strategi agar setiap harinya bernilai pahala, bukan sekadar rutinitas.

Itu kata-kata atau pesan Ustaz Khalid Basalamah yang tersebar di Instagram.

Menurut Ustaz Khalid, Ramadan bukan tentang melakukan semuanya, tetapi tentang memaksimalkan yang paling utama.

"Fokus pada Al-Qur’an, salat berjemaah, dan sedekah. InsyaAllah, Ramadan benar-benar menjadi perdagangan yang tidak pernah rugi di sisi Allah," tuturnya.

Ustad Khalid pun merangkum lima ibadah kunci selama ramadan, yakni Tarawih tuntas, salat berjemaah, rawatib Zuhur, bacaan Al-Qur’an malam, dan iftar.

"Kunci dari semua itu adalah niat. Tidur pun bisa menjadi sedekah jika diniatkan untuk bangun beribadah," kata Khalid. (ig/jpnn)