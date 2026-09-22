5 Installer Indonesia Siap Berkompetisi Tingkat ASEAN di China

jpnn.com, JAKARTA - Midea Club Flash Installation Tournament (MCFIT) Season 2 resmi merampungkan rangkaian Final Nasional di Jakarta.

Sebanyak lima installer terbaik dipastikan melangkah ke Grand Final ASEAN di China.

Kelima wakil Indonesia tersebut meliputi Juni Sofyan Putera Zai, Andy Saputra, dan Andre Laurent S asal Pekanbaru, Sukheron asal Tangerang, serta Faisal Ridwan Dwi Prasetyo asal Yogyakarta.

Sesi voting publik turut menetapkan Said Muhazzir dari Pekanbaru sebagai Installer Terfavorit yang akan ikut berangkat ke Cina sebagai penonton.

Mengusung tema "Deserve to Be Seen", kompetisi ini mengapresiasi peran vital teknisi dalam instalasi standar AC.

Penentuan tiket nasional ini merujuk pada hasil penyisihan di tujuh kota meliputi Bekasi, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Pekanbaru.

Seluruh peserta menghadapi standar seragam menggunakan AC Midea Celest Inverter dengan tambahan tantangan pemasangan unit outdoor.

Aspek penilaian memadukan kecepatan, ketepatan instalasi, kualitas akhir, kerapihan, dan prosedur keselamatan kerja.