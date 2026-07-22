5 Jenis Buah yang Wajib Dikonsumsi Ibu Hamil
jpnn.com, JAKARTA - UNTUK menjaga kesehatan janin, ibu hamil wajib mengonsumsi buah-buahan.
Karena ada calon bayi yang sedang tumbuh, sangat membutuhkan asupan makanan yang cukup dan menyehatkan.
Inilah tantangan menjadi calon seorang ibu, ia harus memiliki nutrisi cukup untuk dirinya dan bayinya.
Berikut ini beberapa buah sehat yang cukup untuk kebutuhan calon bayi, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Apel
Apel dikemas dengan nutrisi terbukti bermanfaat bagi ibu hamil.
Selain kaya akan Vitamin A dan C, apel juga merupakan sumber potasium dan serat yang baik.
Flavonoid dalam apel adalah senyawa polifenol yang memiliki kapasitas antioksidan, berhubungan dengan penurunan risiko asma.
2. Pisang
Pisang kaya akan vitamin dan mineral sangat ideal untuk dikonsumsi selama kehamilan.
Ada beberapa jenis buah yang aman dikonsumsi ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja buah apel.
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