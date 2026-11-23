jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap orang.

Ada beberapa diet sehat yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Dengan begitu banyak diet di luar sana, memilih diet yang tepat untuk Anda bisa membingungkan.

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Itulah mengapa sebaiknya memilih diet yang tidak hanya mendorong penurunan berat badan, tetapi juga memprioritaskan gaya hidup sehat, seimbang, dan berkelanjutan.

Mulai dari diet DASH yang menyehatkan jantung hingga diet vegan berbasis tumbuhan, dan bahkan diet pescatarian yang ramah ikan, ada sesuatu untuk semua orang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Diet Mediterania

Diet ini sering berada di urutan teratas, dan ada alasan khusus untuk itu.

Diet ini kaya serat, yang baik untuk meningkatkan pencernaan. Diet ini juga baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi risiko kanker.