menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Jenis Jus Buah yang Ampuh Atasi Sakit Kepala dengan Cepat

5 Jenis Jus Buah yang Ampuh Atasi Sakit Kepala dengan Cepat

5 Jenis Jus Buah yang Ampuh Atasi Sakit Kepala dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Hal itu tentunya sangat mengganggu dan menyebalkan, apalagi di saat yang tidak tepat.

Biasanya untuk meredakan sakit kepala bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan.

Baca Juga:

Namun, Anda juga bisa mengonsumsi bahan-bahan alami seperti jus buah.

Jus buah yang disukai banyak orang ternyata bisa mengatasi sakit kepala.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Jus Melon

Buah belon ternyata memiliki khasiat yang ampuh untuk mengatasi sakit kepala.

Bahkan buah melon juga bisa menstabilkan kadar gula dalam tubuh dengan kandungan kalium.

Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu meredakan sakit kepala dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jus melon.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI