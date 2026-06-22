4 Jenis Kacang yang Baik Dikonsumsi Penderita Hipertensi
jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya.
Meskipun pengobatan dan perubahan gaya hidup sering dianjurkan, menambahkan makanan tertentu ke dalam pola makan kita juga bisa berperan penting dalam mengelola tekanan darah.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kacang almond
Kacang almond bukan hanya camilan lezat. Kacang almond kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan jantung.
Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, mengonsumsi kacang almond bisa membantu menurunkan kadar tekanan darah pada orang dengan kolesterol tinggi.
Kacang almond kaya akan magnesium, yang merelaksasi pembuluh darah, sehingga mengurangi tekanan darah.
Segenggam kacang almond setiap hari bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan magnesium, membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali.
2. Kacang kenari
Kacang kenari terkenal karena kandungan asam lemak omega-3 yang tinggi, yang dikaitkan dengan kesehatan jantung.
Ada beberapa jenis kacang yang aman dikonsumsi oleh penderita hipertensi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja daun kemangi.
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