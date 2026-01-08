menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Jenis Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong

5 Jenis Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong

5 Jenis Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Namun, saat merasa lapar, banyak dari kita mengonsumsi berbagai jenis makanan saat perut kosong.

Karena itu penting untuk mengetahui makanan yang baik saat perut kosong.

Pilihan yang tepat akan menghindarkan lambung bekerja lebih berat dan menjaganya dari iritasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Telur

Beberapa studi menyebut, telur baik dimakan saat perut kosong.

Makan telur bisa memberikan efek cepat kenyang. Telur bisa mengurangi asupan kalori saat makan berikutnya, dan menstabilkan gula.

2. Bubur nasi

Teksturnya yang lembek tidak akan membuat kaget lambung saat kosong.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi saat perut kosong dan salah satunya ialah bubur nasi.

