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5 Jenis Minuman Terbaik yang Aman Anda Konsumsi Saat Musim Dingin

5 Jenis Minuman Terbaik yang Aman Anda Konsumsi Saat Musim Dingin
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Ilustrasi teh herbal. Foto:doktersehat

jpnn.com, JAKARTA - MINUM banyak cairan saat musim dingin bisa memberikan manfaat baik bagi tubuh.

Selama musim dingin, dehidrasi adalah masalah umum. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah seperti kulit kering, pusing, dan banyak masalah kesehatan lainnya.

Karena tubuh kurang merasakan haus selama musim dingin, disarankan untuk tidak hanya mengandalkan rasa haus untuk menentukan kapan harus minum air.

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Bahkan ketika tubuh Anda tidak menunjukkan kebutuhan akan air, Anda tetap harus minum cukup cairan sepanjang hari.

Berikut adalah beberapa minuman sehat dan menghidrasi untuk menjaga kadar asupan cairan Anda tetap terkontrol, seperti dikutip dalam laman healthshots.com.

1. Teh herbal

Teh herbal adalah minuman terbaik untuk mengatasi dehidrasi karena bebas kafein.

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Salah satu teh ini adalah teh chamomile, yang dapat Anda coba. Teh ini terbuat dari bunga chamomile dan digunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan.

Ini adalah teh alami organik yang dibuat tanpa pengawet. Teh ini membantu meredakan kram otot dan mengatasi gangguan tidur.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang aman Anda konsumsi saat musim dingin dan salah satunya adalah tentu saja sup panas.

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